Polícia abriu mais de 52 mil processos sobre alegados crimes russos

A polícia ucraniana abriu 52.613 processos criminais para investigar crimes atribuídos às forças russas e aos "seus cúmplices" na Ucrânia desde a invasão de 24 de fevereiro deste ano, anunciaram esta terça-feira as autoridades de Kiev.

A maioria dos casos, 41.039, refere-se à violação do artigo do Código Penal da Ucrânia sobre "leis e costumes da guerra", segundo um relatório da Polícia Nacional divulgado pela agência ucraniana Ukrinform.

Ao longo de 10 meses de conflito, as forças russas têm sido acusadas de diversos crimes na Ucrânia, em violação das leis internacionais sobre a guerra.

A Ucrânia exigiu mesmo a formação de um tribunal internacional especial para julgar alegados crimes de guerra por militares russos, sobretudo depois da descoberta de valas com corpos de civis em zonas que estiveram sob controlo das tropas de Moscovo.

A Rússia nega ter cometido quaisquer crimes de guerra na Ucrânia, acusando as autoridades ucranianas de falsificarem provas, e afirma que apenas atinge alvos militares, apesar da destruição de edifícios residenciais em ataques com vítimas civis.

Segundo o relatório da polícia ucraniana, mais de 9100 processos abertos referem-se a crimes como a invasão da integridade territorial e da inviolabilidade da Ucrânia.

A polícia abriu mais de 2200 casos relacionados com as atividades de indivíduos que colaboraram com o inimigo, além de várias centenas por alegados crimes de alta traição e sabotagem.

Foram ainda abertos 53 processos criminais por alegados crimes de violência sexual atribuídos a militares russos, segundo noticiou a agência espanhola EFE.