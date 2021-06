Polícia assume homicídio de Sarah, raptada quando ia a pé para casa

JN/Agências Hoje às 12:07 Facebook

O polícia britânico acusado de matar uma mulher em Londres no início de março, homicídio que chocou o Reino Unido, declarou-se culpado de rapto e violação e assumiu a responsabilidade pela morte da vítima.

Wayne Couzens, de 48 anos, falou esta terça-feira por videoconferência, a partir da prisão de alta segurança onde está detido, numa audiência no tribunal de Old Bailey, em Londres. O agente, que trabalhava na unidade da polícia londrina responsável pela proteção das representações diplomáticas, deu-se como culpado pelo rapto e violação de Sarah Everard, 33 anos, e admitiu responsabilidade na morte, "provocada por "compressão do pescoço" segundo a autópsia.

O desaparecimento de Sarah, na noite de 3 de março, enquanto se deslocava para casa depois de visitar amigos, em Londres, despertou uma enorme comoção no Reino Unido e relançou o debate sobre a segurança das mulheres no espaço público. O corpo da vítima foi encontrado uma semana depois, num bosque na região de Kent, no sudeste do Reino Unido, região onde vive Couzens.

Está prevista uma nova audiência neste caso para 9 de julho. O julgamento deverá começar em outubro.