Polícia australiana detém 44 suspeitos de abusos e resgata 16 crianças

A Polícia australiana deteve, em todo o país, 44 homens suspeitos de posse e produção de material de abuso sexual de menores. Dezasseis crianças foram colocadas em segurança.

As detenções dos suspeitos - todos com idades entre os 19 e 57 anos - ocorreram na sequência de uma investigação que durava há um ano em torno de vídeos e fotografias de crianças abusadas sexualmente partilhados online, informou a Polícia Federal Australiana. Ao todo, foram emitidas 350 acusações, em todos os estados do país, por posse ou produção de material de exploração infantil.

Os suspeitos terão alegadamente usado uma plataforma de armazenamento dos conteúdos, alguns dos quais descritos pelas autoridades como "os mais abomináveis", o que torna a necessidade de identificar e resgatar vítimas uma "corrida contra o tempo", disse o comissário Reece Kershaw, citado pela BBC. "Pixel a pixel, os nossos investigadores procuram cuidadosamente por pistas e nunca desistem", acrescentou.

A megaoperação contou com centenas de agentes e especialistas. Houve 11 detenções no Estado de Victoria, 11 em Queensland, nove na Austrália do Sul, oito em New South Wales, sete na Austrália Ocidental, cinco na Tasmânia e uma no Território da Capital da Austrália. Os suspeitos trabalhavam em setores como construção, transporte, hotelaria e até forças de segurança.

Desde o início do ano, a Polícia Federal Australiana já resgatou 134 crianças que estavam a ser vítimas deste tipo de abuso.