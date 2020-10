Polícia brasileira detém passageiro que tentava embarcar com droga para Lisboa

JN/Agências Ontem às 23:22 Facebook

A Polícia Federal (PF) brasileira informou esta terça-feira que deteve no Aeroporto Internacional de São Paulo um passageiro que tentava embarcar com três quilogramas de cocaína para Lisboa, na passada sexta-feira.

"Um homem, de 67 anos, que pretendia embarcar para Lisboa, em Portugal, foi detido ao tentar passar pelo controlo migratório realizado pela PF. Na bagagem de mão do suspeito, havia três invólucros na forma de tijolos, ocultos em embalagens com camisas, contendo substância com características da droga cocaína", indicaram as autoridades brasileiras em comunicado.

Segundo a PF, o homem foi conduzido à esquadra e detido após a realização dos exames periciais, que confirmaram que a substância era cocaína.

O homem, cuja identidade não foi revelada, ficará à disposição da Justiça Federal brasileira, respondendo pelo crime de tráfico internacional de drogas.