Uma modelo brasileira morreu, na quarta-feira, em São Paulo. O namorado, que é agente da Polícia, diz que a mulher se suicidou depois de o atingir a tiro. A família de Priscila de Bairros não acredita na versão.

O caso está a ser investigado como uma tentativa de homicídio seguida de suicídio, mas a família da mulher de 27 anos não acredita na versão contada por vizinhos do casal, que reproduziram a história relatada por Paulo Bilynskyj às autoridades.

A morte de Priscila de Bairros aconteceu na quarta-feira de manhã, na casa do agente da Polícia Civil brasileira, onde os dois moravam juntos há pouco tempo. O homem de 33 anos relatou que a namorada, que conheceu pela Internet no fim do ano passado, disparou sobre ele e, de seguida, se matou. De acordo com a versão do agente, a modelo terá disparado seis vezes, por ciúmes, quando saía da casa de banho. Paulo terá sido baleado na mão, fígado, tórax e bacia, sendo o seu estado de saúde considerado estável.

A Polícia disse ao portal de notícias "G1" que procura provas - está a ouvir testemunhas e a analisar as imagens captadas pelas câmaras de videovigilância do prédio - e que nenhuma hipótese foi para já descartada. A família da modelo não acredita na versão contada por Paulo Bilynskyj e recorda que os dois pretendiam casar-se em breve.

Foi um vizinho quem ouviu os disparos e deu o alerta às autoridades, que encontraram várias armas no apartamento.O "G1" diz que, no boletim de ocorrência, consta a apreensão de duas pistolas, dois fuzis, uma metralhadora, uma espingarda e munições do Polícia espalhadas pela casa.

Paulo é instrutor de tiro e, nas redes sociais, costuma partilhar várias imagens das operações em que participa. A vítima também tinha divulgado uma fotografia em que surgia a posar com uma arma, mas a família garante que o contacto com armas aconteceu apenas depois de conhecer o namorado.

Mesmo internado, o homem continua a recorrer às redes sociais para alegar a sua inocência. E, num vídeo partilhado no YouTube, apela à doação de sangue dos seus seguidores.