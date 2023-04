Polícia brasileiro andou um quilómetro com moto nova e foi morto em assalto

JN Hoje às 12:25 Facebook

Um agente da Polícia Militar do Brasil foi morto a tiro, esta quarta-feira, num assalto. Os ladrões levaram a moto que tinha acabado de ser comprada.

As autoridades estão a oferecer cinco mil reais, cerca de 920 euros, a quem tiver informações sobre o homicídio de Marconi Júnior, de 51 anos, assassinado em plena luz do dia na zona sul do Rio do Janeiro.

O assalto que resultou na morte do agente do Gabinete de Segurança Institucional ficou registado nas câmaras de vigilância. A vítima tinha acabado de comprar uma mota, avaliada em 80 mil reais, cerca de 15 mil euros, quando foi cercado pelo grupo de criminosos, no bairro do Humaitá.

Os moradores da zona onde ocorreu o crime dizem ter ouvido mais de 20 tiros. Os criminosos seguiam de moto, cercaram Marconi, que fugiu a correr a pé pela rua, tendo-se envolvido com um dos elementos do grupo e lutado no chão. Foi depois atingido a tiro quando estes já encetavam a fuga e morreu no local, de acordo com os jornais brasileiros.

O caso está a ser investigado pelo departamento de homicídios do estado brasileiro.