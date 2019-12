Pelo menos 21 feridos em distúrbios com polícia catalã e manifestantes

Hoje às 20:51, atualizado às 22:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A polícia catalã (Mossos d'Esquadra) carregou esta quarta-feira sobre manifestantes nas redondezas do estádio do FC Barcelona, para evitar confrontos entre uma claque radical de adeptos do clube catalão e apoiantes da independência. O "El Mundo" relata a existência de pelo menos 21 feridos e cinco detidos.

Fontes policiais anunciaram que a polícia antimotim atuou para separar os grupos, que estavam a confrontar-se e a arremessar vários objetos mutuamente e contra a polícia.

Porém, o caos de meses passados parece ter voltado novamente à rua com confrontes entre os Mossos d' Esquarda (polícia catalã) e os manifestantes pró-independência. O jornal "El Mundo" confirmou a existência de pelo menos 21 feridos. Cinco pessoas foram detidas.

Várias pessoas terão atirada garrafas de vidro contras as autoridades e incendiaram alguns contentores do lixo.

Os confrontos moveram-se para longe do estádio do F. C. Barcelona, embora o clima tenso ainda se sinta na Travessera de Les Corts, onde antes do jogo se juntaram milhares de elementos do Tsunami Democràtic, que promoveu uma ação de mobilização para este dia.

A intervenção policial aconteceu no único momento de tensão que ocorreu até agora nas imediações do estádio, onde decorre um jogo de futebol entre o Barcelona e o Real Madrid.

Para o jogo desta quarta-feira, a polícia preparou um destacamento especial de 3000 efetivos, envolvendo polícias e uma equipa de segurança privada.

A polícia catalã recomendou aos adeptos que chegassem cedo ao estádio, uma vez que seriam realizados controlos exaustivos.

O clássico entre o Barcelona e o Real Madrid deveria ter sido disputado em 26 de outubro, mas devido à tensão social e política na Catalunha foi adiado para esta quarta-feira.