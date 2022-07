Polícia checa transforma Ferrari apreendido em carro de patrulha

M. C. Hoje às 19:56 Facebook

A polícia da República Checa transformou um Ferrari de alta potência apreendido a criminosos num carro de patrulha capaz de atingir velocidade de 326 quilómetros por hora.

O Ferrari 458 Italia de 2011 era vermelho, mas as autoridades pintaram-nos com riscas amarelas e azuis fluorescentes e montaram um painel de luzes no topo. O veículo vai ser usado para perseguir carros roubados e parar corridas ilegais, segundo um comunicado da polícia citado pelo jornal britânico "The Guardian". As modificações ao carro custaram à polícia cerca de 12 150 euros.

O carro vai ser utilizado por um departamento especial de vigilância e conduzido apenas por polícias treinados. Segundo Jiří Zlý, chefe do departamento de trânsito da polícia, o Ferrari será usado em todo o país contra alguns dos criminosos "mais agressivos" nas estradas checas.

Este não é o veículo mais valioso ou mais raro apreendido pela polícia checa: 900 carros foram confiscados no ano passado. A grande maioria é revendida e o dinheiro angariado serve para cobrir os danos causados pelos infratores. "Mantemos alguns veículos para tarefas oficiais. No entanto, estes não são carros tão luxuosos como os Ferraris", explicou a polícia.

A força policial da República Checa não é a primeira a usar carros desportivos. As autoridades italianas têm uma parceria com a Lamborghini e usam os seus carros para transportar suprimentos de sangue para locais de acidentes em caso de emergência. Já no Dubai, a polícia tem uma frota de supercarros.