Polícia compra comida a família suspeita de furto em supermercado

Um agente da polícia chamado a intervir num furto num supermercado, em Massachusetts, EUA, acabou por comprar comida para os suspeitos, para que pudessem ter uma ceia de Natal digna.

Tudo aconteceu a poucos dias do último Natal, quando Matt Lima foi chamado a um supermercado em Somerset, por duas mulheres não estarem a registar na caixa automática todos os alimentos que levavam com elas, relata um comunicado da polícia.

A família alegou estar a passar por momentos difíceis e não ter como pagar toda a comida, quando questionada pela polícia. Apenas queriam dar um jantar de Natal às duas pequenas crianças que levavam consigo.

Matt Lima deu apenas uma ordem de "proibição de invasão" às mulheres, mas não apresentou qualquer queixa contra elas, uma vez que todos os itens que levavam consigo eram alimentícios, de acordo com a polícia.

Ao mesmo tempo, sentindo compaixão pela família, ofereceu-lhes do próprio bolso um cartão-oferta no valor de 250 dólares (cerca de 200 euros) para que pudessem gastar em comida para a ceia de Natal, noutra loja da mesma rede.

"As duas crianças com as mulheres lembraram-me os meus filhos, por isso tive de ajudá-los", disse o agente Lima, colocando-se na posição daquela família em desespero.

"Elas ficaram muito gratas, até meio em choque. De certeza que muitas pessoas na mesma situação pensariam num desfecho diferente, que talvez fossem detidas ou a tribunal", comenta Matt Lima ao canal "10WJAR". "Apenas fiz o que achei certo. Isto não é sobre mim, apenas tentei colocar-me no lugar daquela família e mostrar um pouco de empatia."