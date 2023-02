Polícia de Hong Kong procura partes do corpo de modelo Abby Choi numa lixeira

JN/Agências Hoje às 11:39 Facebook

A polícia de Hong Kong iniciou esta terça-feira buscas num aterro sanitário na investigação do homicídio da modelo Abby Choi, assassinada e desmembrada, com partes do corpo encontradas num frigorífico.

No fim de semana, o ex-marido, Alex Kwong, o pai, Kowng Kau e o irmão Anthony Kwong foram acusados de alegado envolvimento no crime depois de a polícia ter encontrado restos mortais da modelo, "incluindo um crânio", numa casa em Hong Kong situada perto da fronteira com Shenzen.

De acordo com a Associated Press, a mãe do ex-marido, Jenny Li, pode vir a ser acusada de obstrução à Justiça.

Os advogados de defesa rejeitaram até ao momento comentar o caso, mas a primeira audiência foi marcada para o próximo mês de maio.

Hoje, mais de uma centena de agentes da polícia, com equipamento de proteção, estiveram no aterro sanitário de Ta Kwu Ling, Novos Territórios, num local situado a cerca de 15 minutos de carro da fronteira com a Região Administrativa Especial de Shenzen.

A operação policial teve como objetivo procurar "outras partes do cadáver" de Abby Choi.

"Na manhã do dia 22 de fevereiro, os suspeitos deitaram fora vários sacos contendo provas importantes. Podem ser algumas partes do corpo ou podem ser as roupas e o telefone da vítima, ou mesmo armas", disse hoje aos jornalistas o superintendente Alan Chung, da Polícia de Hong Kong.

Chung disse ainda que ainda não foi encontrado "nenhum vestígio importante" até ao momento no aterro sanitário dos Novos Territórios.

Membros da família de Abby Choi, vestidos de preto em sinal de luto, mantiveram-se hoje perto da casa onde as partes do corpo foram encontradas para renderem homenagem à modelo, declinando qualquer comentário sobre o caso que está a chocar Hong Kong desde a semana passada.

O ex-marido, Alex Kwong, esteve hoje num tribunal a responder por um caso de roubo ocorrido anteriormente, não lhe tendo sido concedida fiança.

Abby Choi, uma popular modelo de Hong Kong de 28 anos "com milhares de seguidores" nas redes sociais, desapareceu "oficialmente" no passado dia 21 de fevereiro, de acordo com um relatório da Polícia de Hong Kong.

A última publicação na rede social Instagram tem a data de 19 de fevereiro: uma fotografia para a revista de moda L'Officiel Monaco.

Segundo as autoridades, Choi enfrentou vários diferendos financeiros envolvendo dezenas de milhões de dólares de Hong Kong (milhões de dólares) com o ex-marido, além de que "algumas pessoas" estavam descontentes com a forma como a modelo geria a fortuna.

Bernard Cheng, amigo de Choi, disse à Associated Press que, na semana passada, pensava que a modelo tinha sido raptada.

Cheng recordou ainda em entrevista à Associated Press que Choi tem quatro filhos com idades entre os três e os dez anos de idade.

O ex-marido, Alex Kowng, é o pai das duas crianças mais velhas.

Os outros são filhos de Chris Tam, com quem Choi casou depois de se divorciar de Kwong.

De acordo com as autoridades, atualmente, o número de "crimes violentos" na região administrativa especial baixou mas o caso de Abby Choy recorda vários assassinatos que chocaram Hong Kong.

Em 2013, um homem matou os pais e as cabeças foram mais tarde encontradas em frigoríficos.

Num outro caso, em 1999, uma mulher foi raptada e torturada por três membros de grupos de crime organizado (tríades) que a mataram tendo decapitado o corpo.

A cabeça da mulher foi encontrada dentro de um brinquedo de peluche.