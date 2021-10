Polícia de Pequim detém pianista Li Yundi por recorrer a prostituição

JN/Agências Hoje às 09:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Li Yundi, um dos mais conhecidos pianistas da China, foi detido, em Pequim, suspeito de ter recorrido aos serviços de uma prostituta, informou, esta sexta-feira, a polícia local.

Em comunicado, a polícia da capital chinesa informou que o suspeito foi colocado em prisão administrativa e que foi aberta uma investigação, na quinta-feira, que recairá também sobre uma mulher identificada pelo sobrenome Chen e um homem chamado "Li di".

A primeira parte do nome do pianista foi excluída como é padrão em casos de polícia. Essa mensagem foi seguida por outra, com a imagem de um teclado de piano e as palavras "é preciso ver claramente a diferença entre preto e branco".

A Associação de Músicos da China também anunciou a expulsão de Li Yundi da organização, com base no aviso da polícia do distrito de Chaoyang, em Pequim, de que ele foi preso.

Li Yundi, de 39 anos, começou a tocar piano quando era criança e estudou na China e na Alemanha antes de se tornar o mais jovem vencedor do Concurso Internacional de Piano Chopin, em 2000, aos 18 anos.

Desde então, fez digressões pelo mundo e gravou vários álbuns, o que o tornou um dos artistas chineses mais conhecidos.