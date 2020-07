Polícia de Sydney pediu a jovem para remover tampão quando a revistava

JN Hoje às 10:48 Facebook

As autoridades de Sydney, Austrália, pediram a uma jovem que retirasse o tampão, durante uma revista policial no ano passado.

O caso, agora divulgado, aconteceu em janeiro de 2019, quando a Polícia revistou, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes, duas jovens no exterior de um casino na capital australiana, tendo solicitado a uma delas que retirasse o absorvente interno que estava a usar. Uma análise desse incidente "revelou uma falta de clareza em relação à legalidade de tal solicitação", concluiu um relatório da Comissão de Conduta Policial, citado pela BBC e cujas conclusões serão agora consideradas pela Polícia de Nova Gales do Sul.

O episódio de má conduta policial foi um dos vários detetados no âmbito da investigação sobre buscas polémicas em Sydney, no ano passado, a maioria das quais aconteceu em festivais de música e deixou os alvos "a sentirem-se humilhados", aponta o documento, que insta a força policial responsável pelo caso a pedir desculpas à jovem.

A situação levou a uma revisão de outras revistas durante as quais nenhum produto estupefaciente havia sido encontrado e que tinha provocado reclamações. Num deles, uma jovem recebeu ordem para tirar a roupa e curvar-se, enquanto era ridicularizada pelos agentes, nota o relatório. Num terceiro caso, não foi dada privacidade adequada a uma mulher revistada também num festival.

Os casos expostos foram analisados depois de os pais das vítimas das buscas terem apresentado queixa ou recebido cobertura na imprensa. Questões sobre a legalidade das buscas, todas direcionadas à posse e ao tráfico de droga, eram "recorrentes".

A análise constatou que, em muitos casos, a Polícia relatou não saber como poderia agir durante uma busca, observando que um novo manual foi introduzido em agosto passado para instruir os agentes corretamente.