Polícia detém suspeito de assassinar brutalmente quatro estudantes nos EUA

A polícia norte-americana deteve um homem de 25 anos, na Pensilvânia, por suspeita de ter esfaqueado até à morte quatro jovens universitários em Idaho, em novembro.

As autoridades da Pensilvânia, em colaboração com o FBI, realizaram a detenção esta sexta-feira de manhã, de acordo com o canal "NBC News".

Poucos detalhes foram relevados sobre a operação, que pode finalmente abrir luz sobre o que terá acontecido a 13 de novembro, quando o macabro crime foi descoberto numa casa alugada, perto de um campus universitário.

O suspeito também será estudante, mas de outro estabelecimento de ensino superior.

A polícia diz ter recebido cerca de 13 mil indicações relacionadas com o caso e centenas de mensagens por via eletrónica.

O caso ganhou projeção mediática mundial sobretudo por serem conhecidas poucas pistas sobre o que terá acontecido na cidade de Moscoco, onde Ethan Chapin, 20 anos; Kaylee Goncalves, 21; Xana Kernodle, 20 e Madison Mogen, 21, foram encontrados mortos.