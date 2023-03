Polícia do Canadá abre investigação sobre grupo de oficiais das Forças Armadas

Daniela Tender Hoje às 21:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Oficiais das Forças Armadas canadenses, supervisores da Royal Canadian Mounted Police (RCMP), estão a ser acusados de arrancar máscaras de manifestantes e borrifá-las com spray pimenta durante um protesto na Colúmbia Britânica.

A polícia do Canadá abriu uma investigação sobre um grupo suspeito, responsável por visionar protestos ambientais, após receberem centenas de reclamações sobre polícias que usaram força excessiva, desrespeitaram ordens judiciais e violaram os direitos dos manifestantes.

Em declarações ao jornal britânico "The Guardian", a Comissão de Reclamações e Revisão Civil, responsável pela vigilância da Royal Canadian Mounted Police (RCMP), referiu esta quinta-feira que iria analisar as atividades do Grupo de Reposta da Indústria Comunitária, mais conhecido como C-IRG, com sede na Colúmbia Britânica.

PUB

Durante os protestos em Fairy Creek, contra a extração de madeira em florestas primárias na cidade de Vancouver, oficiais das forças armados foram acusados de arrancar as máscaras dos manifestantes, borrifando-as com spray de pimenta.

De acordo com o "The Guardian", a RCMP disse, em comunicado, que antecipou a investigação. "Sabíamos da possibilidade de uma revisão e temos trabalhado cooperativamente para garantir que o CRCC tenha um acesso abrangente e uma compreensão das políticas, procedimentos, práticas e diretrizes do C-IRG", referiu Kris Clark, um assessor de imprensa.