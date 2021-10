Polícia do Dubai apreende 500 quilos de cocaína no valor de 118 milhões de euros

JN/Agências Hoje às 18:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A polícia do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, apreendeu 500 quilos de cocaína no valor de cerca de 118 milhões de euros e deteve um suspeito, de acordo com uma declaração emitida este domingo pelas autoridades locais.

"A polícia do Dubai impediu recentemente uma tentativa de introdução de 500 quilos de cocaína pura no país, com o objetivo de a vender", anuncia a declaração, sem avançar mais pormenores sobre onde e quando a operação teve lugar.

"A droga, com um valor de mercado na rua de mais de 500 milhões de dirhams, tinha sido escondida num contentor", acrescenta a polícia.

Uma pessoa do Médio Oriente suspeita de atuar como intermediário de um cartel internacional também foi detida, de acordo com a mesma fonte.

Os serviços alfandegários do Dubai anunciam regularmente apreensões de droga no emirado, um dos sete pertencentes à federação dos Emirados Árabes Unidos, que tem leis muito rigorosas em matéria de droga.

O tráfico de droga é punível com a morte, frequentemente comutada para prisão perpétua.