Polícia dos EUA acusada de aterrorizar criança negra por causa de um saco de batatas fritas

Imagens de um menino negro a ser detido pela polícia da cidade de Syracuse, no estado de Nova Iorque, EUA, por ter furtado um pacote de batatas fritas, estão a gerar polémica na Internet.

O vídeo que circula nas redes sociais mostra um menino negro, a gritar e a chorar, com as mãos presas por quatro polícias e a ser arrastado para dentro do carro da patrulha. Ouve-se, no vídeo, a pessoa que o filmou a confrontar os polícias: "O que estão a fazer? Ele parece-me um bebé. Não sei o que estão a fazer". Os polícias responderam que o menino de 10 anos tinha sido apanhado a roubar e aconselharam, de forma rude, o morador a cuidar da própria vida e deixar a polícia fazer o seu trabalho.

No entanto, o homem por detrás da câmara continuou a argumentar que os agentes estavam a "agir como se de um adulto se tratasse". Exigiu ainda que o largassem e que pagava o que fosse preciso pelo pacote de batatas fritas que o menino, alegadamente, teria roubado. O vídeo termina com a criança a chorar, enquanto é sentado na parte de trás do carro da polícia.

Nas redes sociais, os comentários ao vídeo são, maioritariamente, de indignação com a forma com que os polícias trataram o menino. "Eles [os polícias] traumatizaram aquela criança por causa de um saco de batatas fritas? Inacreditável", escreveram no Twitter. "Não estou a dizer que não deve haver consequências, mas quando as pessoas roubam comida é porque estão com fome. Alimentem-no e resolvam o roubo de uma maneira diferente", acrescentou outro.

O morador de Syracuse comentou, posteriormente, o sucedido e reforçou que "há outras maneiras de corrigir este tipo de situações além de táticas de intimidação" e afirma que, agora, o menino é apenas mais um jovem que está marcado pelo sistema americano. Os seus comentários foram aplaudidos pelos internautas, que defendem que se trata de um caso de racismo e abuso de poder.

Devido à crescente indignação online, o incidente está agora sob investigação pelo Departamento de Polícia de Syracuse, que divulgou um comunicado sobre o assunto: "Estamos cientes de um vídeo partilhado nas redes sociais que envolve vários dos nossos polícias e jovens acusados ​​​​de roubar uma loja, na zona norte da cidade. O incidente está a ser revisto".

Acrescentam ainda que consideram haver alguma desinformação neste caso e garantem que "o jovem suspeito de furto não foi algemado. Foi colocado na retaguarda de uma unidade de patrulha, onde foi levado diretamente para casa. Os agentes encontraram-se com o pai da criança e nenhuma acusação foi feita."