Polícia encontra 64 mortos em contentor em Moçambique

A polícia moçambicana encontrou 64 pessoas mortas num contentor, transportado num camião na província de Tete, interior oeste de Moçambique.

No contentor estavam também 14 sobreviventes, disse à Lusa fonte policial moçambicana.

De acordo com as mesmas fontes, as mortes terão acontecido por asfixia e as vítimas deverão ser imigrantes ilegais, de diferentes países, que atravessaram a fronteira do Maláui para Moçambique.

A situação foi detetada numa operação de controlo de peso em Mussacama, no distrito de Moatize.

A polícia forçou a abertura do contentor, depois de os sobreviventes terem começado a bater no contentor e a gritar, o que chamou atenção dos agentes.