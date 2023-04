Polícia engana-se na porta e mata dono da casa a tiro nos EUA

Agentes da polícia de Farmington, no Novo México, nos EUA, enganaram-se na porta da casa ao responder a uma queixa de violência doméstica. Um erro que acabou mal, com o proprietário da habitação a ser abatido a tiro quando assomou à porta armado.

"Algo raramente visto", desabafou o chefe da polícia de Farmington, Steve Hebbe, ao comentar a morte de um homem durante uma intervenção policial que começou com "um erro" dos agentes e terminou com disparos fatais para Robert Dotson, de 52 anos. O caso remonta a 5 de abril, mas as imagens captadas pelas câmaras usadas pelos polícias foram agora divulgadas, depois de visionadas pela mulher e pelo advogado da vítima mortal.

A polícia foi chamada para um caso de alegada violência doméstica no número 5308 da avenida Valley View, mas foram bater à porta de Robert Dotson, no número 5305 da mesma avenida. "Começou de forma torta, com a ida à morada errada", disse Hebb. "Mas, honestamente, acabou de uma forma que não se vê muitas vezes, com o senhor Dodson a vir à porta com uma arma apontada aos agentes", acrescentou o chefe da polícia de Farmington.

PUB

O vídeo ilustra a descrição feita pelo chefe da polícia. Mostra os agentes a bater à porta da casa e ouve-se um dos polícias a comunicar com a central para confirmar a morada, enquanto esperam. Ao perceberem que se enganaram na morada, os polícias riem-se e começam a recuar quando a porta se abre. As imagens mostram um homem, que viria a ser identificado como proprietário, Robert Dotson, de arma na mão. Os agentes disparam vários tiros, que atingem mortalmente o proprietário, e recuam para uma posição segura.

Alertada pelos disparos, a mulher veio à porta e disparou, sem saber contra quem. Os agentes ripostaram mas ninguém ficou ferido nesta troca de tiros. "O meu marido foi atingido a tiro, alguém o ajude", gritou a companheira da vítima, quando os polícias a tentavam algemar.

Ouvindo os tiros, uma filha do casal ligou por o 911 (o equivalente ao 112 em Portugal) a pedir ajuda. "Ouvi tiros na casa e o me pai está morto", disse a jovem, que estava acompanhada por dois irmãos mais novos, segundo informações da cadeia de televisão norte-americana CBS.

"Todos nós - homens e mulheres do Departamento de Polícia de Farmington - reconhecemos a gravidade deste incidente. Faremos todo o possível para entender melhor o que aconteceu aqui", disse Hebbe, em conferência de Imprensa.

"Mais uma vez, queremos expressar as nossas condolências à família Dotson e, na qualidade de chefe da polícia, quero transmitir o meu profundo pesar por esta tragédia ter ocorrido", disse Hebb. "Continuaremos a fornecer atualizações à medida que pudermos", acrescentou.

O Departamento de Investigação da Polícia Estadual continua a analisar o caso, dizendo que as conclusões serão compartilhadas com o promotor distrital para uma análise mais aprofundada ao que sucedeu.