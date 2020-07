Polícia espanhola multa banhistas que marcam lugar na praia e confisca guarda-sóis

JN Hoje às 12:06 Facebook

A polícia local, no município de Torrox, no sul de Espanha, está a multar banhistas que marquem lugar na praia e a confiscar os pertences deixados no areal para evitar perder o lugar.

Com a lotação máxima das praias restringida, muitos turistas e locais deixam os bens durante horas no areal das praias de Torrox, na Andaluzia, para não perder lugar. Toalhas, cadeiras, guarda-sóis e até barcos são deixados horas a fio a ocupar espaço.

Ação de fiscalização nos areais espanhóis Foto: Ayuntamiento de Torrox

Por isso, o município decidiu tomar medidas e em parceria com a polícia local e a proteção civil, iniciou-se uma campanha de fiscalização e multas aos banhistas. Os bens deixados na praia estão também a ser levados pelas autoridades.

No Facebook, o "Ayuntamiento de Torrox" lembra que a "reserva de espaço na praia não é permitida" e que a norma é para ser cumprida.