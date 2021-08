Polícia evacua parte de Times Square devido a pacote suspeito

JN/Agências Hoje às 19:19 Facebook

As autoridades da cidade de Nova Iorque evacuaram esta quinta-feira parte da turística Times Square devido à descoberta de um pacote suspeito, noticiou a imprensa local.

Às 13 horas locais (18 horas em Portugal continental) estavam cortadas ao trânsito de veículos e peões várias ruas nessa zona central da cidade e havia um forte destacamento de agentes da polícia nova-iorquina (NYPD).

"Devido a uma investigação policial, por favor evitem a área entre a West 45 Street na Broadway até à Sétima Avenida, em Manhattan. Continuaremos a dar informações", indicou a NYPD na sua conta da rede social Twitter.

De acordo com o canal ABC 7, aparentemente uma pessoa lançou um objeto de metal numa zona com bancos situada junto à famosa escadaria vermelha onde se vendem entradas para o teatro.

As autoridades evacuaram, por precaução, cerca de dois quarteirões em torno da zona para investigar o objeto e assegurar que não é perigoso, tendo em conta o alerta desta manhã em Washington D.C., onde a polícia do Capitólio indicou estar a investigar "uma ameaça de bomba" próximo da Biblioteca do Congresso e instou a população a evitar a área através da sua conta na rede social Twitter.