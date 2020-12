Polícia grega atenta ao TikTok evita suicídio de menor em Espanha

JN Hoje às 15:10 Facebook

A comunicação entre as Polícias grega e espanhola evitou o suicídio de uma jovem que antes tinha divulgado a intenção de se matar no TikTok.

"Agentes da Polícia Nacional [espanhola] impediram o suicídio de uma menor que publicou as suas intenções no TikTok. A intervenção urgente foi realizada graças a uma colaboração internacional eficaz, depois de a Polícia Nacional ter recebido informações da polícia grega", informa a força de segurança espanhola, em comunicado divulgado esta quarta-feira.

A investigação, explica a nota, começou quando a Divisão de Criminalidade Informática da Polícia grega detetou uma utilizadora do TikTok que expressava a intenção de acabar com a vida. Os agentes gregos acabaram por apurar que o vídeo tinha sido publicado a partir da província espanhola de Alicante, tendo comunicado o caso à Divisão de Cooperação Internacional da Polícia Nacional, a fim de esta verificar a veracidade dos factos e o estado de saúde da jovem.

"Uma vez analisada a informação pelos agentes especializados em Espanha, foram rapidamente tomadas as medidas necessárias para apurar que se tratava de uma menor, de nacionalidade belga, residente numa localidade da província de Alicante. Rapidamente, vários agentes da cidade vizinha de Benidorm foram até ao local para verificarem o estado de saúde da jovem", acrescenta o comunicado da Polícia Nacional.

Já em casa da menor, os agentes espanhóis verificaram que as intenções suicidas eram verdadeiras. Foi solicitada a presença dos serviços de saúde no local e, com autorização dos pais, a menor foi transferida para um hospital, para avaliação e tratamento.