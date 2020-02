Políca grega lança gás lacrimogéneo contra refugiados sírios

Rita Neves Costa Hoje às 16:33 Facebook

Milhares de refugiados estão este sábado reunidos na fronteira da Turquia com a Grécia e estão a ser travados pela polícia com gás lacrimogéneo.

O presidente da Turquia anunciou que iria abrir as fronteiras com a Europa para a passagem de migrantes e refugiados sírios. Recep Tayyip Erdogan adiantou ainda que entre 25 a 30 mil pessoas podiam tentar entrar na Grécia. O caos parece ter mesmo chegado após várias ameaças de Erdogan nos últimos meses. "O que é que andamos a dizer há meses? Que se isto continuasse, seríamos obrigados a abrir as nossas portas. Não acreditaram em nós", disse num discurso em Istambul.

De acordo com o jornal "Independent", a Grécia está a tratar esta tentativa de entrada como um "ataque" e há relatos nas redes sociais, de que, para além de gás lacrimogéneo, estão a ser também lançadas balas de borracha pelas autoridades gregas contra os refugiados. "O governo fará de tudo para proteger as suas fronteiras", disse o porta-voz do Governo, Stelios Petsas. Estima-se que três mil pessoas estejam este sábado na fronteira entre a Turquia e a Grécia, segundo a "Reuters".

Erdogan justifica esta abertura de fronteiras com os ataques aéreos a Idlib, no nordeste da Síria, que vitimaram 33 soldados turcos. Nas últimas 24 horas, a Grécia diz que evitou que quatro mil pessoas atravessassem a fronteira e entrassem no país. Durante a noite, grupos de migrantes terão tentado confrontar a polícia com pedaços de madeira em chamas, que só cessaram quando as autoridades se defenderam com gás lacrimogéneo.