Polícia guatemalteca encontra 126 migrantes em contentor abandonado

A polícia guatemalteca anunciou este sábado ter resgatado 126 migrantes, na sua maioria haitianos, que tinham sido abandonados dentro de um contentor no sul da Guatemala enquanto tentavam atravessar para o México para chegar aos Estados Unidos.

Os migrantes foram localizados esta madrugada "num reboque abandonado" numa estrada entre as cidades de Nueva Concepción e Cocales, no sul da Guatemala, anunciou o porta-voz da polícia guatemalteca, Jorge Aguilar, em declarações aos jornalistas.

"Ouvimos gritos e pancadas vindas do contentor, abrimos as portas e lá dentro estavam 126 pessoas sem documentos: 106 do Haiti, 11 do Nepal e nove do Gana", disse.

O grupo foi levado para um abrigo pertencente ao Instituto Guatemalteco de Migração.

A América Central, onde milhares de guatemaltecos, hondurenhos, salvadorenhos e nicaraguenses tentam chegar aos Estados Unidos todos os anos, enfrenta ela própria uma crise migratória desde há vários meses.

Milhares de migrantes de fora da região, na sua maioria haitianos, procuram chegar aos Estados Unidos, apesar de uma viagem perigosa e difícil a partir de vários países.

Desde o início de 2021, mais de 50 migrantes morreram no Panamá enquanto tentavam atravessar a zona da selva de Darien, na fronteira com a Colômbia, segundo o ministério público panamenho.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) anunciou esta sexta-feira que mais de 7.500 migrantes haitianos foram deportados em menos de três semanas pelos Estados Unidos, que fretaram 70 voos para levar a cabo estas deportações.

O governo mexicano também repatriou migrantes haitianos para Port-au-Prince.