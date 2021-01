Polícia investiga desaparecimento de aluna de elite em escola francesa

Bernarda Santos Hoje às 17:55 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades francesas abriram uma investigação para averiguar o desaparecimento de Diary Sow. É estudante no Lycée Louis-le-Grand, uma das escolas mais prestigiadas de Paris, e conhecida como a "melhor aluna do Senegal".

Diary Sow, de 20 anos, frequenta o segundo ano no Lycée Louis-le-Grand e vive num apartamento na residência estudantil. Depois da interrupção das férias de Natal, a estudante não terá regressado à escola. Não é vista desde 4 de janeiro, o que inquietou a República do Senegal e a França.

"Nem os pais, nem os amigos, nem o tutor, nem a embaixada tiveram qualquer notícia", afirma Daouda Mbaye, membro da comunidade senegalense em Paris, que distribuiu vários folhetos junto da residência.

A denúncia do desaparecimento da jovem foi feita pelo Consulado Senegalês, no dia 7 de janeiro, e a brigada de repressão de crimes pessoais (BRDP) está a investigar o caso, avança a France 24.

O desaparecimento foi comunicado também no site do Consulado, com uma foto da jovem e algumas informações.

"Ela é uma estudante pontual, muito séria, e o alerta foi dado rapidamente. Ninguém a viu, ela não foi encontrada no seu apartamento", revela Henry Sarr, membro da associação de estudantes senegaleses à AFP. Henry fez um apelo nas redes sociais e o hashtag #RetrouvonsDiarySow (#EncontrarDiarySow) propagou-se rapidamente, assim como vários utilizadores colocaram a fotografia de Sow como foto de perfil para ajudar na divulgação.

PUB

Serigne Mbaye Thiam, padrinho da jovem, ex-ministro da Educação e atual ministro da Água e Saneamento da República do Senegal, agradeceu o trabalho desenvolvido pelas autoridades senegalesas e francesas. "Vamos manter a esperança", apelou.

Diary Sow é uma aluna conceituada que recebeu uma bolsa de estudos por excelência na instituição parisiense, tanto em 2018 como em 2019 foi-lhe dado o título de "melhor aluna do Senegal". No ano passado lançou o seu primeiro livro, o romance "Le visage d'un ange: Roman".