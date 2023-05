Polícia investiga morte de gémeas com 12 anos em Espanha

JN Hoje às 16:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas gémeas russas de 12 anos morreram, esta sexta-feira de manhã, ao caírem da janela do sexto andar do prédio onde residiam, em Oviedo, Espanha. A Polícia Nacional está a investigar as circunstâncias do incidente.

Segundo avança o "El País", o caso ocorreu por volta das 9 horas, num prédio situado no número 47 da rua Facetos, na capital das Astúrias. Fontes próximas da investigação citadas pela EFE adiantaram que, embora as menores vivessem no quarto andar, foi encontrada aberta uma janela no sexto piso, acreditando-se que a queda terá ocorrido nesse local.

As meninas caíram num pátio interior e foram encontradas pelo pai. A família russa mora em Oviedo há vários anos. O terceiro filho do casal, um rapaz de 10 anos, já estava na escola no momento da queda. De acordo com o inspetor Pedro Aguado, está descartada "a intervenção de terceiros" na morte das gémeas, admitindo-se a possibilidade de acidente ou suicídio.

PUB

O autarca de Oviedo, Alfredo Canteli, esteve no local logo de manhã, tendo anunciado dois dias de luto local, período durante o qual todos os partidos suspenderão as suas ações de campanha eleitoral.

"Só posso demonstrar tristeza. Neste momento não temos mais informações oficiais porque a única certeza que temos é que duas meninas nos deixaram", lamentou Canteli.

Os pais das gémeas estão a receber apoio psicológico, desconhecendo-se se estariam em casa na altura do incidente.

A tragédia ocorre três meses depois de um caso semelhante ter ocorrido em Sallent, Barcelona. Dois irmãos gémeos, também de 12 anos, atiraram-se da varanda do prédio onde residiam. Um deles morreu e o outro ficou gravemente ferido.