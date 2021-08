Polícia investiga "tentativa de homicídio" em universidade alemã

JN/Agências Hoje às 10:45 Facebook

A polícia alemã lançou, esta terça-feira, uma investigação sobre uma "tentativa de homicídio", depois de envenenamento numa universidade ter deixado um estudante em estado crítico e outros seis a precisar de cuidados médicos.

As vítimas da Universidade Técnica de Darmstadt consumiram alimentos ou bebidas, nos quais foi introduzida uma "substância nociva". Segundo a polícia, pacotes de leite e água estavam entre os objetos contaminados no fim de semana com o produto químico, que descreveram como tendo um "cheiro forte".

O edifício da universidade foi fechado pela polícia e todos os alimentos do local levados para investigação.

Um aluno de 30 anos está em estado crítico desde segunda-feira e seis estudantes também precisaram de cuidados médicos.

As autoridades recomendaram que qualquer pessoa com potenciais sintomas ou cujas "extremidades fiquem azuladas" procure ajuda médica imediatamente.

"Estamos chocados com a aparente ofensa que aconteceu na nossa universidade", disse a presidente da instituição, Tanja Bruehl, em comunicado.

Angela Dorn, ministra da Ciência do estado de Hesse, que inclui Darmstadt, desejou aos afetados "uma recuperação rápida" e garantiu-lhes o seu "total apoio". "Juntamente com a universidade e os investigadores, precisamos agora de esclarecer a situação o mais depressa possível", rematou.