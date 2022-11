Polícia iraniana dispara contra passageiros e espanca mulheres no metro

Diana Fernandes Hoje às 17:26 Facebook

A polícia do Irão disparou contra uma multidão numa estação de metro em Teerão. Depois, terá entrado nas carruagens e espancado as mulheres que não estavam a usar o hijab (lenço islâmico). Os protestos pela morte de Mahsa Amini entram no terceiro mês.

Várias imagens partilhadas nas redes sociais mostram as forças de segurança iranianas a disparar contra dezenas de passageiros numa estação de metro da capital. A aflição fez com que algumas pessoas acabassem por tropeçar e cair na plataforma, sendo espezinhados.

Horrific. Islamic Republic regime crackdown forces shooting at people in a metro station in Tehran. pic.twitter.com/PB5Af3wQmU - Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) November 15, 2022

De acordo com os media locais, no seguimento dos disparos, a chamada "polícia da moralidade" entrou em algumas carruagens e espancou, com recurso a cassetetes, as mulheres que não levavam a cabeça coberta com um hijab.

As manifestações intensificaram-se, esta terça-feira, aquando das ações de protesto de três dias para assinalar o "novembro sangrento" de 2019, data em que centenas de pessoas foram mortas por forças de segurança, durante protestos contra o aumento dos preços dos combustíveis.

Segundo as organizações dos direitos humanos, mais de 300 pessoas já foram mortas e 1500 foram presas, devido às manifestações recentes. Este número poderá ser ainda maior devido à falta de transparência do governo iraniano e à supressão da comunicação social e da internet no país.