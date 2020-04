JN Hoje às 11:07 Facebook

Em Turim, Itália, um idoso ligou para o 112 por não ter dinheiro para comer. A polícia local não ficou indiferente ao pedido de ajuda e recolheu alguns alimentos para entregar na casa do homem em quarentena.

A esquadra de San Donato recebeu o apelo do idoso que já não tinha alimentos na sua residência, nem dinheiro para os adquirir, tendo solicitado auxílio através da linha de emergência.

As imagens do momento em que os agentes entregam vários sacos de compras na casa do homem tornaram-se virais na internet após terem sido divulgadas.

Mais de 21% da população tem mais de 65 anos em Itália, onde até esta segunda-feira já tinham sido confirmados 128.948 casos de infeção pelo novo coronavírus, 15.887 mortes e a recuperação de 21.815 pessoas.

À semelhança de Espanha, Itália é um dos mais fustigados da Europa.