Polícia italiana transporta rim num Lamborghini a 230 km/h

A Polícia italiana percorreu quase 500 quilómetros em três horas, num Lamborghini Huracán que atingiu os 230 km/h, para entregar um rim para transplante e salvar uma vida. A viagem entre Pádua e Roma no carro de 610 cavalos de potência foi documentada num vídeo que a "Polizia di Stato" publicou na última semana no Twitter.

"'Para salvar uma vida, não são precisos superpoderes, solidariedade, tecnologia e eficiência também ajudam", lê-se, no tweet, referindo-se ao carro usado na viagem a alta velocidade.

O rim, depois de recolhido no hospital de Pádua por volta das 10.30 horas, foi assim entregue na capital à hora do almoço, para ser transplantado no hospital Policlínica Gemelli com urgência. O episódio agora divulgado deu-se em meados de outubro.

O Lamborghini Huracán LP610-4 fornecido àquela força da polícia italiana visa, sobretudo, ser utilizado em delicadas operações de "salvamento", incluindo o transporte de órgãos, sangue, plasma ou vacinas, sendo capaz de ir dos zero aos 100 km/h em apenas 3,2 segundos e de atingir a velocidade máxima de 325 km/h, explica o jornal italiano "Corriere della Sera". Está equipado com um compartimento com refrigeração, desenhado para esse efeito, e com um desfibrilhador, situados debaixo do capô.

Todo o material de saúde transportado deve ser sempre entregue no menor tempo possível.

O carro, identificado como fazendo parte da frota da "Polizia di Stato", possui ainda um sistema de bordo completo com tablets, computadores, câmaras e dispositivos de gravação, para ajudar no trabalho dos agentes.