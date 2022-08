Polícia Marítima interceta embarcação com 15 migrantes ao largo de Itália 

A Polícia Marítima intercetou nesta madrugada de quinta-feira uma embarcação com 15 migrantes, entre os quais uma criança, ao largo da ilha de Sardenha, em Itália. Os migrantes estavam bem fisicamente e foram transportados para o porto italiano de Sant'Antioco.

O alerta para o avistamento de uma embarcação suspeita de transportar migrantes a sul do porto de Sant'Antioco, perto da ilha da Sardenha, foi recebido às 6.53 horas. Os elementos da Polícia Marítima que se encontram em missão em Itália foram acionados.

De acordo com a Marinha, "chegados ao local, os elementos da Polícia Marítima localizaram e intercetaram uma embarcação de madeira com 15 migrantes a bordo, entre os quais uma criança, que se encontravam bem fisicamente, tendo de seguida resgatado e transportado os mesmos, por questões de segurança, para o porto de Sant'Antioco, onde aguardavam as autoridades italianas. A embarcação onde seguiam os migrantes foi posteriormente entregue às autoridades italianas".

A Polícia Marítima encontra-se desde 15 de junho integrada na Operação Conjunta "THEMIS" da Agência FRONTEX.

Esta é a sexta participação e tem como missão controlar e vigiar as fronteiras marítimas italianas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia e de órgão de polícia e de polícia criminal. Desde 2017, ano em que iniciou a participação na Operação "THEMIS", a Polícia Marítima já realizou mais de 500 missões.