Polícia Marítima resgata três homens ao largo da ilha de Lesbos

JN/Agências Hoje às 22:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Elementos da Polícia Marítima em missão na Grécia, com apoio de um tripulante de embarcações salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos, resgataram três homens ao largo da ilha de Lesbos.

"Na sequência de uma monitorização com recurso à Viatura de Vigilância Costeira da Polícia Marítima, foram detetados movimentos suspeitos de migração irregular ao largo da ilha de Lesbos, foi ativada de imediato para o local uma embarcação da Polícia Marítima, com um tripulante de embarcações salva-vidas a bordo", informou a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado, este sábado.

À chegada ao local "constatou-se que se tratava de um 'jet ski' em risco de afundar, estando três homens dentro de água, dois migrantes e um alegado facilitador de nacionalidade turca, que foram prontamente resgatados, com o apoio do tripulante de embarcações salva-vidas", acrescenta.

PUB

Os três homens foram depois transportados para terra e entregues à guarda costeira grega.

A Polícia Marítima portuguesa encontra-se integrada na operação "Poseidon", sob égide da agência europeia Frontex e em apoio à guarda costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia, refere o comunicado.