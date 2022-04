Polícia é apunhalado em Ashkelon e mata atacante palestiniano

JN/Agências Hoje às 10:37 Facebook

A polícia israelita abateu, esta terça-feira, um palestiniano que apunhalou um agente em Ashkelon, na costa sul de Israel.

"Numa operação em Ashkelon, um agente pediu a identificação a um homem e foi apunhalado pelo suspeito. O agente reagiu prontamente e disparou contra o atacante", disse, num comunicado, a polícia israelita, que precisou que o atacante, um palestiniano, foi morto.

De acordo a polícia, o atacante residia em Hebron, no sul da Cisjordânia. O agente implicado neste incidente ficou "ligeiramente ferido" e foi levado para um hospital local.

No domingo, as forças de segurança israelitas mataram uma palestiniana que apunhalou um agente no centro de Hebron, onde vivem cerca de mil colonos judeus, sob alta proteção militar, entre 200 mil palestinianos.

No mesmo dia, uma outra palestiniana, viúva e mãe de seis filhos, dirigiu-se de "forma suspeita", de acordo com o exército, a soldados israelitas, perto de Belém, na Cisjordânia, e foi morta pelas forças de segurança. A mulher não trazia qualquer faca consigo.

Estes incidentes aconteceram quando as forças israelitas realizam uma operação no norte da Cisjordânia ocupada, na sequência de um ataque que causou três mortos, na quinta-feira, em Telavive.

O ataque foi perpetrado por um palestiniano oriundo do campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia.