Polícia norte-americana detém suspeito de tiroteio que provocou 14 feridos

A polícia norte-americana deteve um suspeito relacionado com um tiroteio num centro comercial de Colúmbia, na Carolina do Sul, no sábado, que provocou 14 feridos.

O suspeito, de 22 anos, é uma das três pessoas inicialmente detidas por estarem na posse de armas de fogo no interior do centro comercial, disse a polícia local, citada pela agência norte-americana Associated Press (AP).

A polícia disse, num comunicado, que pelo menos três suspeitos exibiram armas de fogo durante o tiroteio, mas os investigadores terão ainda de determinar quantas pessoas fizeram disparos.

"O exame preliminar das provas balísticas recolhidas no local indica que pelo menos duas armas de fogo diferentes foram utilizadas por dois suspeitos", disse a polícia.

"Acredita-se que o tiroteio foi um incidente isolado entre os suspeitos e que provavelmente resultou de um conflito em curso", acrescentou.

O tiroteio ocorreu no Columbiana Centre, um movimentado centro comercial da capital do estado da Carolina do Sul.

Os feridos têm idades compreendidas entre os 15 e os 73 anos. Nove das pessoas foram atingidas por tiros e cinco sofreram ferimentos quando tentavam fugir do centro comercial.

A polícia disse que a vítima de 73 anos continuava a receber tratamento médico ao final do dia de sábado, mas as restantes saíram dos hospitais locais depois de terem recebido tratamento médico.