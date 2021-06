Polícia norueguesa encontra corpo de bebé que estava desaparecido no Canal da Mancha

Patrícia Martins Hoje às 17:28 Facebook

O corpo de um bebé de 15 meses foi encontrado na Noruega, depois do naufrágio do barco onde seguia com a família no Canal da Mancha, no ano passado.

Segundo a emissora britânica BBC, a polícia norueguesa obteve, esta segunda-feira, o resultado de ADN do corpo de um menino de 15 meses que estava desaparecido desde outubro de 2020 quando a família tentava chegar ao Reino Unido através da França. O bebé foi encontrado na costa sudoeste do país, perto de Karmoy no primeiro dia do ano.

Camilla Tjelle Waage, chefe das investigações policiais, contou à BBC que não tinha "nenhum bebé desaparecido na Noruega e nenhuma família entrou em contacto com a polícia", acrescentando que "o macacão azul [que a criança trazia vestido] não era de uma marca norueguesa, o que indicava que o bebé não era da Noruega".

A criança, chamada Artin, não foi a única vítima deste naufrágio. O pai, Rasoul Iran-Nejad, a mãe, Shiva Mohammad Panahi, ambos de 35 anos e os outros dois filhos, Anita, de nove anos, e Armin, de seis anos, foram as outras vítimas, que perderam a vida quando o barco onde seguiam afundou no Canal da Mancha.

Outros quinze migrantes, que também seguiam no barco, foram levados para o hospital, tendo sido aberta uma investigação ao naufrágio pelo Ministério Público francês.

Os restos mortais da criança serão agora levados para o Irão, mais concretamente para a cidade de Sardasht, perto da fronteira com o Iraque, local de onde a família é originária, para serem enterrados.

A região de onde a família é natural tem enfrentado perseguição política e uma vasta disparidade económica, levando a que milhares de refugiados curdo-iranianos confiem em contrabandistas para viajar até à Europa todos os anos.

Esta região tem entre 25 e 35 milhões de curdos, sendo o maior grupo étnico do Médio Oriente, nunca tendo obtido o estatuto de Estado-Nação permanente.