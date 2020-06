Polícia parte vidro para salvar cão em carro com 50 graus

JN Hoje às 14:50 Facebook

Um agente da polícia de Sevilha, Espanha, partiu o vidro de um automóvel estacionado para de lá retirar um cão que se encontrava preso no interior há cerca de quatro horas.

O incidente aconteceu na semana passada. Segundo a imprensa local, as autoridades foram chamadas na sequência de uma denúncia de um morador, que reparou que o animal estava no interior da viatura há muito tempo. Segundo os serviços de socorro mobilizados para a ocorrência, os termómetros no interior do carro rondavam os 50 graus.

À chegada ao local, a Polícia sevilhana deparou-se com o cão, da raça Yorkshire, "quase a desmaiar", tendo um dos agentes optado por partir o vidro da porta do passageiro e resgatar o canídeo.