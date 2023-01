Polícia procura criminosos "altamente perigosos" após fuga da prisão

D.J. Hoje às 15:38 Facebook

Jean Carlos Nascimento dos Santos, um dos traficantes mais perigosos e violentos do Brasil, fugiu da prisão, em conjunto com dois comparsas, na madrugada de domingo. A polícia brasileira já começou a caça ao homem.

Jean Carlos Nascimento dos Santos escapou da prisão Lemos de Brito, no Complexo de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro, juntamente com Marcelo Sterque e Lucas da Conceição. Segundo os meios de comunicação do país, os reclusos usaram lençóis das camas para fazerem uma corda e foi assim que conseguiram descer para um depósito de lixo, nas traseiros do edifício.

Os criminosos estão a ser procurados pelas autoridades brasileiras desde a madrugada de domingo e foram classificados como altamente perigosos.

Jean dos Santos, de 37 anos, e mais conhecido como "Jean do 18", controlava grande parte do tráfico da favela "Morro do Dezoito", na zona norte do Rio de Janeiro, e estava preso desde 2017. Ficou conhecido por ser o grande responsável pela invasão ao Fórum de Bangu do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 2013, onde uma criança e um homem morreram, e, em 2016, mandou matar o próprio advogado, por não ter conseguido libertar dois membros do gangue.

Esta não é a primeira vez que Marcelo Sterque foge da prisão. Em 2015, conseguiu escapar com a ajuda de guardas prisionais corruptos, que o deixaram sair e regressar sem impedimentos. O criminoso aproveitou a fuga para tentar matar uma mulher, de 31 anos, e voltou para a cela após disparar 13 tiros contra ela. A vítima sobreviveu e identificou-o como o homem que a tinha alvejado.

Segundo as autoridades está em curso uma investigação para determinar as circunstâncias exatas da fuga. Entretanto, as visitas à prisão foram suspensas e 18 condenados com ligações a Jean Carlos dos Santos foram transferidos para outros estabelecimentos prisionais.