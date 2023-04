Polícia proíbe manifestação planeada para final da Taça de França

William Rocha Hoje às 22:32 Facebook

A sede da Polícia de Paris proibiu a manifestação da Confederação Geral do Trabalho (CGT), planeada para amanhã à noite, perto do Stade de France, local onde decorrerá, no mesmo dia, a final da Taça de futebol francesa, que contará com a presença do presidente Emmanuel Macron, informou hoje uma fonte policial à agência de notícias AFP.

Segundo a fonte da AFP, a decisão de proibição de protestos na noite da final da Taça de França de futebol, que será disputada entre Nantes e Toulouse, deve-se ao incumprimento dos prazos de declaração de ajuntamento, a uma eventual distribuição de apitos por parte da CGT que podem atrapalhar a arbitragem e ao receio de subordinação do futebol à politização do evento.

De acordo com um membro da CGT, Kamel Brahmi, citado pela AFP, a declaração de ajuntamento "foi feita em tempo útil", garantindo que a central sindical não está a organizar "uma manifestação" e que o mesma vai apresentar uma "súmula de liberdade" para suspender a interdição".

Macron pretende assistir à final da Taça de França de futebol, onde se defrontam amanhã as equipas de Nantes e Toulouse, da primeira divisão francesa. No entanto, segundo o canal televisivo francês "BFM TV", o presidente entregará o troféu da arquibancada, de forma a evitar surpresas desagradáveis no campo. Ainda de acordo com a AFP, ao redor do estádio, serão mobilizados três mil agentes da polícia.