Polícia recuperou corpos mas ainda não identificou as 39 vítimas de Essex

A Polícia do Reino Unido informou este sábado que as 39 vítimas encontradas mortas num camião, no âmbito de um alegado caso de tráfico de pessoas, foram todas recuperadas, mas ainda não estão identificadas.

De acordo com a polícia britânica de Essex, todas as 39 vítimas encontradas mortas num camião, no sudeste de Inglaterra, foram já retiradas e transportadas para a morgue onde vão ser realizadas as autópsias.

Citado pela "Associated Press" (AP), o inspetor-chefe Martin Pasmore explicou que as vítimas ainda não foram identificadas e que muito poucos documentos foram encontrados junto dos corpos.

O investigador encontrou-se este sábado com o embaixador vietnamita, depois de divulgadas nas redes sociais informações de que muitas das vítimas serão oriundas daquele país do sudeste asiático.

Pasmore voltou a apelar para que aqueles possam ter informações sobre as vítimas ajudem nas investigações.

Inicialmente, a polícia britânica anunciou que as 39 vítimas - 31 homens e 8 mulheres - eram chinesas, mas surgiram dúvidas e um porta-voz disse na sexta-feira que a informação poderia mudar devido ao processo de identificação das vítimas.

Os 39 corpos foram encontrados na manhã de quinta-feira numa área industrial de Grays, cerca de 30 quilómetros a leste de Londres, e foram transferidos para o hospital de Brómios, na cidade de Celastro, para serem autopsiados.

A polícia já deteve o motorista do camião, um cidadão da Irlanda do Norte de 25 anos, suspeito de homicídio, e duas outras pessoas - um homem e uma mulher, ambos com 38 anos e residentes em Warrington (noroeste de Inglaterra) - suspeitas de "assassínio" e "conspiração para traficar pessoas".