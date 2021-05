Polícia resgata 12 pessoas em situação de trabalho escravo no Brasil

JN/Agências Hoje às 20:56 Facebook

A Polícia Federal (PF) brasileira resgatou no fim de semana 12 pessoas a "viver de forma degradante" e a trabalhar em situação de trabalho escravo no interior do estado do Amazonas, informaram esta segunda-feira fontes policiais.

A situação foi detetada através da operação Áurea, desencadeada pela PF no sábado e domingo, para investigar factos relacionados com possíveis práticas de crimes, como trabalho em condições análogas à escravidão e usurpação de terras públicas, na vila de Mata-Mata, às margens do Rio Guariba, no extremo sul do Amazonas.

"Durante a ação policial, realizada em conjunto com a Polícia Militar da região, os polícias federais apanharam em flagrante 12 pessoas a viver de forma degradante, exercendo as suas funções em condições análogas a de escravo. Um coordenador foi preso em flagrante delito, tendo a sua prisão sido mantida pela Justiça", indicou a PF em comunicado.

A Polícia Federal identificou que os trabalhadores estavam "sem receber salário", "viviam sem água potável" e com "escassa comida" no local.

Além disso, as autoridades constataram que os cidadãos estavam a ser explorados num local que é propriedade do Estado.

"O Ministério Público do Trabalho e a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho foram devidamente acionados e estão a tomar as medidas cabíveis no âmbito das respetivas atribuições", explicou a PF.

As penas, somadas, podem ultrapassar 10 anos de prisão.

O nome da operação faz referência à Lei Áurea que, em 13 de maio de 1888, extinguiu a escravidão no Brasil.