Polícia retira milhares de pessoas de 31 espaços públicos de Barcelona

Cerca de quatro mil pessoas, reunidas em várias concentrações festivas, foram retiradas pela polícia, esta noite, de 31 locais da cidade espanhola de Barcelona, segundo a agência EFE.

A operação conjunta da Guardia Urbana e da Polícia da Catalunha pôs fim a diversos "botellones", encontros nos espaços públicos para beber bebidas alcoólicas.

Fontes da polícia local informaram à Efe que, das 3.959 pessoas detetadas em ajuntamentos, cerca de 1.200 encontravam-se nas praias da cidade.

Os agentes também dispersaram as pessoas que se encontravam em concentrações festivas nos pontos habituais procurados por grupos para este efeito, como no Born e nos arredores do Arco do Triunfo.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.419.488 mortos no mundo, resultantes de mais de 164,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.