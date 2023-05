Polícia suspeita de amigo na morte do ator brasileiro Jeff Machado

Beatriz Mota Hoje às 17:52 Facebook

As autoridades brasileiras que investigam a morte de Jefferson Machado, ator brasileiro encontrado no passado dia 22 de maio, receberam novas informações que apontam um amigo da vítima como possível autor do crime.

Bruno de Souza Rodrigues foi apontado como um dos principais suspeitos do crime, após a Polícia descobrir que o mesmo teria alugado a casa onde o corpo do ator foi encontrado, um mês antes do seu desaparecimento.

De acordo com a família de Jeff, o suspeito teria chegado até ele com uma proposta de trabalho para uma nova novela, porém, ao que tudo indica, tudo não terá passado de um esquema para extorquir dinheiro ao ator de 44 anos.

"A princípio pagou 12 mil reais (cerca de 2240 euros), depois mais dois mil (cerca de 370 euros) porque tinha que fazer uma filmagem, mais dois mil porque não sei o quê... quando se tem um sonho assim tão forte dentro de si, a impressão é que se fica cego para a realidade", relatou a mãe da vítima, ao jornal "Globo".

Bruno Rodrigues foi o responsável por fazer a participação de desaparecimento de Jefferson e, na altura, relatou às autoridades que tinha consigo as chaves de casa e o carro da vítima pois, "o ator iria fazer um trabalho em São Paulo".

O advogado da família do ator, Jairo Magalhães, relatou que o suspeito tinha ficado também com os cartões de crédito da vítima e declarou que notou movimentos nas contas, já depois de Jefferson ter sido dado como desaparecido. No total, foram retirados cerca de cinco mil reais (932 euros) das contas do ator.

O nome do ex-funcionário da Globo surgiu este domingo na imprensa brasileira. Despedido pela cadeia de media em 2018, Bruno Rodrigues terá conhecido a vítima há cerca de quatro anos, apresentando-se como assistente de produção. A sua defesa afirma que "aguarda com serenidade o avanço das investigações", mas, uma amiga do falecido ator revelou à imprensa brasileira que Jeff pretendia denunciar os crimes de extorsão de que tinha sido alvo e que esse terá sido o móbil para o crime.