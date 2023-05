Polícia terá deixado idosa de 95 anos em estado grave após recorrer ao taser

Beatriz Mota Hoje às 14:36 Facebook

A Polícia de Nova Gales do Sul, na Austrália, abriu uma investigação após um incidente numa casa de repouso para idosos. Durante um confronto com uma das utentes, uma mulher de 95 anos, também a viver no lar, sofreu ferimentos graves após ser atingida por um taser da polícia.

De acordo com Andrew Thaler, candidato político da região, a vítima tem demência e teria sido encontrada a vaguear pelo centro de repouso com uma faca na mão. Ao deparar-se com a cena, a Polícia utilizou o taser duas vezes, uma no peito e outra nas costas.

Ao ser eletrocutada, a idosa caiu inconsciente e bateu com a cabeça, criando suspeitas de uma fratura no crânio e hemorragia cerebral. "A mulher foi levada para o hospital distrital de Cooma e a polícia afirma que ela está a ser acompanhada", conta o jornal britânico "The Guardian".

Josh Pallas, presidente do Conselho de Liberdades Civis de Nova Gales do Sul, pediu à polícia que "pare de usar tasers em pessoas vulneráveis". "Deve haver maneiras mais apropriadas de lidar com pessoas vulneráveis e que não obedecem", considerou.

Por sua vez, a Polícia garante que foi aberta uma investigação para apurar os factos relativos ao que realmente aconteceu na manhã de quarta-feira no lar.

A família da vítima afirma que já "está de luto" pois não acredita que a mulher sobreviva ao incidente.

Entre maio de 2020 e maio de 2021, na lista de 210 incidentes a envolver a polícia, 16 tinham implicado o uso de tasers.