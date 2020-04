Polícia trava churrasco que casal preparava na praia em Inglaterra

Paulo Lourenço Hoje às 19:23 Facebook

Agentes da polícia de Hove, uma pequena cidade costeira, no Sul de Inglaterra, apagaram com um capacete cheio de água um grelhador, onde um casal se preparava para fazer um churrasco em plena praia. O caso, revelado esta segunda-feira, ocorreu sábado, numa altura em que o país se encontra em estado de emergência.

O insólito foi revelado por Dave Strauss, um transeunte que filmou o momento e partilhou na rede social Twitter, Mostra o momento em que os dois agentes se aproximam do casal e lançam um capacete cheio de água do mar sobre as brasas acesas no grelhador, impedindo assim o churrasco que estava a ser preparado.

Segundo o relato feito por Dave Strauss ao jornal britânico "Evening Standard", os agentes estavam "casualmente" a conversar com outras pessoas nas imediações quando o casal "desempacotou um monte de comida e bebida e acendeu um churrasco."

A cena apanhou de surpresa os dois elementos da polícia britânica, que tiveram de pedir um capacete emprestado a um transeunte para encherem de água e atirarem sobre as brasas.

O autor do vídeo afirma que os agentes tiveram um "comportamento exemplar" até porque estavam a vigiar aquela zona de praia de forma muito tranquila, mas que o casal reagiu mal à interpelação pelo que acabou por ser identificado e levantado auto de notícia.

Esta segunda-feira, a Polícia de Sussex confirmou que os dois elementos do casal serão presentes a tribunal onde enfrentarão a acusação de "violarem a Lei Coronavírus 2020".

O Reino Unido registou mais 439 mortes de pessoas infetadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 5373 o número total de óbitos devido à pandemia da Covid-19, indicou esta segunda-feira o Ministério da Saúde britânico.