Polícias com ordem dos militares para disparar contra manifestantes em Myanmar

Alguns agentes da polícia de Myanmar viram-se obrigados a fugir do país, porque se recusaram a cumprir as ordens dos militares de atirar contra manifestantes.

Os ânimos quentes duram há mais de um mês em Myanmar, com protestos nas ruas de várias cidades do país. Desde o primeiro minuto, há manifestações nas ruas contra o golpe militar que encurralou Aung San Suu Kyi, com a promessa de novas eleições.

Depois, de semanas mais pacíficas há uma escalada de violência e alguns polícias de Myanmar denunciam à BBC que fugiram pela fronteira com a Índia, depois de se recusarem a cumprir as ordens dos militares que tomaram o poder do país a 1 de fevereiro. As denúncias dão conta que os polícias, temendo serem forçados a matar ou ferir civis, têm de escapar.

"Recebi ordens para atirar contra os manifestantes. Disse-lhes que não podia", revelou Naing, nome fictício, polícia há mais de nove anos na antiga Birmânia. O jovem de 27 anos está escondido em Mizoram, no nordeste da Índia.

Um oficial da polícia local deu conta à cadeia de televisão inglesa que conheceu um grupo de polícias e mulheres na casa dos vinte anos, que dizem que abandonaram os seus empregos, a sua casa, depois de se recusarem a cumprir ordens: "Eu estava com medo de ser forçado a matar ou ferir pessoas inocentes que protestam contra os militares ", contou o oficial. "Sentimos que foi errado os militares derrubarem um governo eleito", partilhou.

Desde que os militares de Myanmar, conhecidos como Tatmadaw, tomaram o poder há um mês, manifestantes pró-democracia encheram as ruas das principais cidades do país.

Naing, que é um oficial da baixa patente de uma cidade no oeste do país, diz que os protestos na sua área de residência aumentaram no final de fevereiro.

Fugiu, depois de se recusar, por duas vezes, a atirar nos manifestantes. "Eu disse ao meu chefe que não poderia fazer isso e que iria ficar do lado do povo", desabafou a polícia, acrescentando que "militares estão nervosos e cada vez mais violentos".

Naing recusou obedecer aos militares, fugiu, deixou para trás a mulher e duas filhas, de cinco anos e de seis meses. Não sabe quando pode regressar ao seu país natal.