Polícias morrem ao tentar mandar pessoas para casa no Peru

Dezassete polícias morreram de Covid-19 no Peru ao tentar fazer cumprir o confinamento imposto no país desde 16 de março, segundo as autoridades e Imprensa oficial. O Governo indicou que o novo coronavírus infetou pelo menos 1300 agentes, num total de 140 mil homens.

"Dezassete polícias morreram em todo o território, 11 dos quais em Lima", anunciou o novo ministro do Interior, Gaston Rodriguez, que entrou em funções na passada sexta-feira, após a demissão surpreendente do antecessor.

Este balanço "elevado" está ligado ao facto de os polícias "serem expostos quando intervêm junto de pessoas que não respeitam as medidas determinadas para conter a propagação do vírus", divulgou, por seu lado, a agência de notícias oficial, Andina.

O anterior ministro do Interior, Carlos Moran, demitiu-se do cargo em plena epidemia, quando estava a ser criticado pelo elevado número de polícias contaminados.

Foi, então, substituído por Rodriguez, um general da Polícia nomeado pelo Chefe de Estado, Martin Vizcarra.

Rodriguez anunciou que os seus serviços iam consagrar cerca de 12 milhões de euros para a "compra de equipamentos de proteção, como máscaras e luvas", para a Polícia e que 220 mil kits de despistagem do novo coronavírus deveriam ser disponibilizados até à primeira semana de maio.

Moran foi o segundo ministro a demitir-se de funções desde a declaração do estado de emergência sanitária. Em 21 de março, foi a ministra da Saúde, Elizabeth Hinostroza, que apresentou a demissão.

No total, o Peru registou até hoje mais de 25 mil contágios e 700 mortes, segundo uma contagem da universidade norte-americana Johns Hopkins.

O confinamento no país sul-americano - que fechou as fronteiras - estará em vigor pelo menos até 10 de maio.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias France Presse, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 200 000 mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.

China pressiona Berlim para elogiar Pequim

O regime chinês terá tentado pressionar o Governo alemão para fazer comentários positivos sobre a gestão de Pequim da pandemia da Covid-19, afirmou o Executivo liderado por Angela Merkel, na resposta a uma pergunta parlamentar. O Governo alemão teve conhecimento de "contactos de diplomatas chineses com funcionários alemães com o propósito de conseguir comentários positivos sobre a gestão da pandemia por parte da República Popular da China", refere o Executivo. Segundo a resposta, o Governo alemão não foi atrás da vontade dos diplomatas chineses. "Do ponto de vista do Executivo federal, a transparência tem um papel-chave na luta contra a pandemia e deixámos isso claro à República Popular da China." Ainda assim, na mesma resposta à deputada, o Governo destacou os esforços de Pequim na luta contra o novo coronavírus.