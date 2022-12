Polícias vestidos de Pai Natal apanham traficantes de droga

Diana Fernandes Hoje às 13:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Um grupo de polícias disfarçou-se de Pai Natal e de elfos para apanhar um grupo de narcotraficantes que vendiam droga na capital Lima, no Peru. A operação "A Queda dos Grinch de Chicago", decorreu num bairro perigoso.

Os agentes, que usavam coletes à prova de bala por baixo das roupas natalícias, chegaram numa carrinha disfarçada, no passado domingo, para prenderem um suspeito que vendia drogas na capital peruana.

O suspeito tinha sido filmado a vender drogas próximo a uma escola, disse um porta-voz da polícia.

PUB

As imagens reveladas pela Euronews mostram os agentes a entrar numa vivenda, onde quatro pessoas foram detidas. Na casa, a polícia encontrou centenas de pequenos pacotes com drogas e apreendeu uma arma.

Operação "A Queda dos Grinchs de Chicago" deteve pelo menos quatro suspeitos em bairro de Lima conhecido pela insegurança https://t.co/I3PpY22ZO5 - Euronews Português (@euronewspt) December 21, 2022

"Estamos na época de Natal e ter um Pai Natal na via pública não chama a atenção e foi isso que aproveitámos para realizar a nossa operação", explicou o coronel David Villanueva, chefe do Esquadrão Verde da Polícia Nacional do Peru.

Contudo, não é a primeira vez que a polícia peruana usa estas táticas de operações disfarçadas para prender criminosos. Em novembro, um grupo de agentes disfarçados de super-heróis travou uma rede que vendia droga noutro bairro do Lima.