Polinésia francesa volta a confinar a partir de domingo

JN/Agências Hoje às 20:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Os territórios ultramarinos franceses continuam a ser afetados fortemente pela doença covid-19, com a Martinica e Guadalupe a terem situações "catastróficas" e algumas ilhas da Polinésia francesa vão também voltar a ser confinadas a partir de domingo.

O presidente da câmara de Guadalupe considerou a situação na ilha como "catastrófica" e restringiu ainda mais os movimentos dos seus habitantes, fechando todos o comércio não essencial e diminuindo para cinco quilómetros as deslocações dos cidadãos.

O ministro da Saúde francês, Olivier Véran, de visita às Antilhas francesas, reconheceu que uma das causas do surto de covid-19 tem a ver com a baixa taxa de população de vacinação da população residente.

Também face a uma nova vaga do vírus, a Polinésia francesa vai reconfinar as ilhas do Tahiti e Moorea, sendo imposto no resto dos arquipélagos um recolher obrigatório entre as 21 e as 4 horas.

Há atualmente 9465 pessoas internadas nos hospitais franceses e 1807 desses pacientes estão internados nos cuidados intensivos, mais 62 do que na véspera.

Nas últimas 24 horas foram detetados 28.554 novos casos de covid-19 e morreram 77 pessoas devido ao vírus.

A covid-19 provocou pelo menos 4.323.957 mortes em todo o mundo, entre mais de 204,7 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.