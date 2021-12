Polónia acusa Alemanha de querer transformar União Europeia num "IV Reich"

JN/Agências Hoje às 11:48 Facebook

O vice-primeiro-ministro do Governo nacionalista polaco, Jaroslaw Kaczynski, acusou a Alemanha de querer transformar a União Europeia (UE) num "IV Reich" federalista.

"Há países que não estão entusiasmados com a perspetiva de construir um IV Reich alemão sobre a base da UE", declarou ao jornal polaco de extrema-direita GPC o também presidente do Partido Lei e Justiça (PiS).

Para Jaroslaw Kaczynski, o termo IV Reich alemão "não tem nada de negativo, não se refere ao III Reich [o regime nazi], mas sim ao Sacro Império Romano-Germânico".

Kaczynski criticou ainda o Tribunal de Justiça da UE (TJUE), que considera um "instrumento básico" para impor as ideias federalistas. "Se nós, polacos, concordássemos com esse tipo de submissão moderna, humilhar-nos-iam de muitas formas", acrescentou.

Influenciado pelo poder do PiS, o Tribunal Constitucional polaco contestou, em junho, a autoridade do TJUE e, em outubro, questionou a primazia do direito europeu sobre o polaco.