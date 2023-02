Polónia assina acordo com empresa dos EUA para primeira central nuclear

JN/Agências Hoje às 16:18 Facebook

O Governo da Polónia assinou, esta quarta-feira, um contrato com a empresa norte-americana Westinghouse para projetar e construir a sua primeira central nuclear, infraestrutura que terá como finalidade a produção de eletricidade.

O acordo, anunciado há meses, foi formalizado por escrito numa cerimónia pelo presidente da empresa estatal polaca Polskie Elektrownie Jadrowe e por representantes da empresa norte-americana.

Numa conferência de imprensa após a assinatura do acordo, a ministra do Ambiente da Polónia, Anna Moskwa, explicou que o projeto vai permitir ao seu país "sentir-se seguro nos próximos anos" do ponto de vista energético, graças à cooperação com "uma empresa fiável e um parceiro experiente".

A ministra acrescentou que os dois países "fortaleceram definitivamente a cooperação em segurança energética nos últimos anos" e destacou que "hoje não haveria um terminal de gás natural liquefeito (GNL) na Polónia sem o abastecimento vindo dos Estados Unidos".

Anna Moskwa confirmou ainda que, "antes do verão", o Governo polaco pretende assinar um acordo semelhante para a construção de uma segunda central nuclear com o mesmo parceiro, uma vez "resolvidas todas as questões relativas ao impacto ambiental".

O projeto assinado com a Westinghouse prevê o início da construção da central em 2026 e vai fornecer pelo menos 3,75 gigawatts ao sistema energético da Polónia, quando estiver a operar em plena capacidade, em 2032.

O embaixador dos Estados Unidos da América (EUA) na Polónia, Mark Brzezinski, presente na cerimónia hoje realizada, sublinhou que "não há área de cooperação económica mais importante do que a energia" e qualificou o acordo como um "elemento crítico".

A central ficará localizada em Choczewo, uma cidade da costa báltica da Polónia com cerca de 5.000 habitantes.

A Polónia pretende obter 6,6 gigawatts de eletricidade por ano e deixar de emitir oito milhões de toneladas de CO2 (dióxido de carbono) por ano com a construção de pelo menos três centrais nucleares na próxima década.