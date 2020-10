Polónia com recorde de 6526 casos diários de covid-19

JN/Agências Hoje às 11:37 Facebook

As autoridades da Polónia informaram esta quarta-feira que 6526 novas infeções pelo Sars-CoV-2 foram registadas nas últimas 24 horas e que 116 pessoas morreram, dois novos máximos desde o início da pandemia no país.

Na terça-feira foram notificados 5068 novos casos de infeções e no sábado 5300 casos, numa tendência constante de aumentos desde a semana passada, segundo dados do Ministério da Saúde da Polónia.

Os números da última semana indicam uma aceleração rápida, num país onde entre março e abril foram notificados diariamente cerca de 500 infeções, o que apontava para uma evolução moderada entre a população, de 38 milhões de habitantes.

Os novos dados são conhecidos um dia depois de o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, anunciar que estava em quarentena após ter entrado em contacto com uma pessoa que testou positivo para covid-19.

Morawiecki disse numa mensagem publicada na sua conta na rede social Facebook que continuará a realizar as suas tarefas governamentais e que permanecerá em contacto direto com os seus colaboradores e membros da sua equipa.

O próprio Morawiecki anunciou na semana passada a implantação de um horário para as pessoas acima de 60 anos realizarem as suas compras, diante da aceleração da pandemia, medida que entrará em vigor esta quarta-feira.

O dirigente polaco recomendou que as pessoas com mais de 60 anos fiquem em casa, tanto quanto possível, e saíam para fazer as suas compras no horário determinado, entre 10 e 12 horas.

De acordo com dados do Centro Europeu para Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), com sede em Estocolmo, na Polónia, 41 574 novas infeções foram registadas nas últimas duas semanas. De acordo com dados oficiais polacos, um total de 3 217 pessoas morreram de covid-19.

O Ministério da Saúde da Polónia informou esta quarta-feira que a presença do novo coronavírus foi confirmada em 141 804 pessoas desde o início da pandemia.